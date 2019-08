Stéphanie Frappart è stata designata come arbitro della Supercoppa UEFA, che vedrà la sfida fra Liverpool e Chelsea in programma mercoledì 14 agosto alle 21 a Istanbul. Designazione storica poiché si tratta del primo arbitro donna in una finale europea maschile. In merito il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha dichiarato: "L'ho detto in molte occasioni che il potenziale delle donne nel calcio non ha limiti e sono lieto che Stéphanie Frappart sia stata scelta per questa edizione della Supercoppa". Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, ha dichiarato che la Frappart "meriti ampiamente" questa chance. Il fischietto francese ha diretto recentemente la finale dei Mondiali femminili fra Stati Uniti e Olanda. E come in quella circostanza, sarà assistita da altre due donne: Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O'Neal (Irlanda). Quarto uomo il turco Cuneyt Cakir. Verrà utilizzato il VAR e l'ufficiale designato è il francese Clement Turpin, che sarà assistito da François Letexier (Francia), Mark Borsch (Germania) e il nostro Massimiliano Irrati.