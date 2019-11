© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Venezia Joe Tacopina attraverso le colonne de Il Gazzettino ha parlato della situazione drammatica che sta vivendo la città a causa dell’acqua alta che ha provocato ingenti danni e causato anche una vittima: “Sono molto scosso da quanto successo, i veneziani sono abituati a convivere con il fenomeno dell’acqua alta, ma simili eventi li hanno messi a dura prova. Solo ora che vivo a Venezia ne capisco fino in fondo la drammaticità, camminare per la città e vedere case e negozi allagati fa male al cuore. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai veneziani che stanno dimostrando un coraggio e una forza inaudita. - conclude Tacopina - Il mio club ed io siamo a disposizione dei cittadini e della città per qualsiasi iniziativa che possa essere utile ad alleviare il loro disagio e a ripristinare i danni subiti”.