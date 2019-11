Tanta Italia in Argentina-Uruguay: Dybala con Messi e Aguero, out Lautaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanta Italia nella sfida di Tel Aviv fra Argentina e Uruguay. Fischio d'inizio alle 20.15 per l'amichevole di lusso tra le due nazionali sudamericane. L'Albiceleste va in campo con uno schieramento decisamente offensivo: in attacco ci sono Dybala e Aguero con Messi. A proposito di Italia, in difesa c'è Pezzella e a centrocampo ecco De Paul. Anche la Celeste di Tabarez replica offrendo tanta qualità in campo. Quanto ai giocatori della nostra Serie A, ci sono Caceres e Godin in difesa, mentre a centrocampo ecco Vecino. Panchina da un lato per Lautaro e Musso, dall'altro per Laxalt e Bentancur.

Ecco le formazioni ufficiali di Argentina-Uruguay.

Argentina (4-3-3) Andrada; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Acuna, Paredes, De Paul; Dybala, Messi, Aguero. Allenatore: Lionel Scaloni.

Uruguay (4-3-3): Campana; Caceres, Coates, Godin, Vina; Valverde, Torreira, Vecino; Cavani, Suarez, Lozano. Allenatore: Oscar Tabarez.