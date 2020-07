Tardelli ringrazia i giocatori: "Questo calcio diverso merita di essere apprezzato"

Chiave di lettura interessante, quella data da Marco Tardelli su La Stampa circa il campionato di Serie A che si avvicina alla conclusione: "C'è poco da fare: la bellezza di questa ripresa di campionato, dove niente è prevedibile, diventa certamente l'ignoto. Si va in campo e tutto può accadere, niente è mai scontato in una situazione di gioco difficile e inaspettata, in cui la condizione fisica e mentale fa spesso brutti scherzi... Al punto da far dire a Gattuso che quello che vediamo in campo in queste torride giornate non è più il calcio che conoscevamo ma uno sport totalmente diverso, a noi ignoto. Sì, certo, si usano gli stessi attrezzi, ma obbligatoriamente in maniera diversa. Credo che tutti noi sportivi dobbiamo accettare con lucidità e buonsenso ciò che l'ignoto ci riserverà e comunque dire un grazie di cuore ai calciatori, agli arbitri ed agli allenatori che si sono prodigati con grande professionalità e dedizione".