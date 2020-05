Tennis, Binaghi: "Salvo cataclismi gli Internazionali si giocheranno a Roma a settembre"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a Il Foglio il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha parlato della situazione relativa agli Internazionali d'Italia che porrebbero disputarsi fra settembre e ottobre: “Se non ci saranno scenari apocalittici gli Internazionali si terranno a Roma nel mese di settembre o al massimo a inizio ottobre. L'extrema ratio potrebbe essere giocare al chiuso a Milano o Torino, mentre l'ipotesi più ottimistica sarebbe quella di giocare a porte aperte pur con posti distanziati e misure anticontagio. - continua Binaghi difendendo le scelte del governo – Sono contento che il Governo abbia fatto una distinzione fra sport di squadra e individuali non di contatto come appunto il tennis che in altri paesi sono già ripartiti. Stanno riaprendo i parchi, io credo che sia nell’interesse del paese fare lo stesso con i circoli di tennis, usando i presidenti dei club come persone incaricate di controllare il rispetto delle misure di sicurezza”.