Thiago Motta: "Non sono pentito del Genoa: non potevo dire no a Preziosi"

Thiago Motta, ex allenatore del Genoa, ha parlato a L'Equipe del proprio futuro in seguito all'addio dal Grifone: "Cerco un progetto indipendentemente dal nome della squadra, dove ci sia comunione d’intenti. Se si inizia bene, ci sono poi grandi possibilità di finire altrettanto bene. Non sono pentito di aver detto di si al Genoa e comunque non avrei potuto dire di no quando il presidente Preziosi mi ha chiamato. Altri allenatori avevano rifiutato prima di me, ma era un momento difficile per un club dove avevo giocato un anno. L’idea è di trovare una panchina già quest’estate. Ho voglia di mettere in pratica quel che ho imparato, senza guardare al nome della squadra, e diventare sempre più forte".