Tifosi a Lotito: "Non ci compri un giocatore ma ti compri l’ex Questore"

Non c'è chiarezza sui motivi che hanno spinto ieri alcuni ultras della Lazio a esporre lo striscione inneggiante a Mussolini ieri, nei pressi di Piazzale Loreto: il Corriere dello Sport ipotizza però un nuovo stato di tensione tra la Curva Nord e il club biancoceleste. Segnali percepiti martedì sera, quando a Roma è spuntato uno striscione di protesta nei confronti di Lotito: "Non ci compri un giocatore... ma ti compri l’ex Questore". Il riferimento è all'arrivo in società di Nicolò D’Angelo, ex vice capo della Polizia e Direttore della Criminalpol, appena andato in pensione e annunciato dalla Lazio come nuovo ingresso nella holding di Lotito come “security manager”.