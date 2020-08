Tifosi Entella seguono gara da gru

Durante la gara con il Cittadella. Club gli regalerà sei maglie

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - "Per l'Entella non ci sono confini", raccontano i protagonisti. Sono i sei tifosi che due sere fa hanno affittato tre gru e hanno visto l'ultimo match di campionato a Chiavari col Cittadella "da un altro punto di vista". Stadio off limits per le misure di protezione anti Covid e così i 'Supporter San Salvatore' hanno deciso di inventarsi qualcosa di davvero speciale per stare al fianco della squadra del presidente Antonio Gozzi reduce da un'importante salvezza conquistata con un turno di anticipo. Con tutte le autorizzazioni del caso hanno sistemato i furgoncini con le gru dietro i distinti e hanno riassaporato l'effetto che fa di tornare a vedere una partita dal vivo. Tutti e sei con il caschetto e le misure necessarie per vedersi il match in sicurezza. Un gesto di affetto verso i colori biancoazzurri che è stato molto apprezzato dalla squadra: subito dopo il triplice fischio mister Boscaglia, i suoi ragazzi e tutta la dirigenza sono andati ad applaudirli. E la società gli regalerà sei maglie della sfida col Cittadella per ringraziarli ancora del grande amore già suggellato da un post sui canali social del club con la foto degli 'eroi' e una didascalia che è la sintesi di questa impresa originale: "Unici. L'amore per i nostri colori non conosce limiti ne barriere". (ANSA).