© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entusiasmo alle stelle in casa Atalanta per la prima amichevole stagionale contro il Città di Clusone. Sold-out al botteghino, moltissimi sostenitori nerazzurri hanno seguito la compagine orobica durante la prima sfida di questa nuova stagione. Presente anche il patron Antonio Percassi, salutato dal solito calore dei tifosi atalantini. Cori anche per Gasperini e Papu Gomez, in campo sin dal 1' nel primo test match di stagione.