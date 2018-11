TMW AWARDS - La top 11 dei migliori giovani

Conclusa la votazione popolare, vi proponiamo come sempre la formazione top 11 formata dai giovani che hanno riscosso maggiori preferenze ai TMW Awards. In attesa della giuria di qualità che eleggerà il vincitore definitivo, l'undici titolare annovera ben tre calciatori nati nel 2003, uno per reparto: Somma, Zuccon e Magazzù. Vi sono inoltre tre elementi del 2002 in panchina: il terzo portiere Garofani, il trequartista Tommaso Milanese e l'attaccante Sebastiano Esposito, per il quale si registra la presenza tra i sostituti del fratello Salvatore.

Siniega, Semeraro, Schirò e Kean si confermano rispetto alla scorsa edizione. A farla da padrone è ancora una volta l'Inter che propone quattro giocatori fra campo e panchina, vale a dire Schiro', Magazzù, Adorante e Sebastiano Esposito.

L'allenatore ideale schiererebbe un 4-3-3 votato all'attacco. Gli ingredienti disponibili sono di grande qualità, nella speranza di garantire un adeguato ricambio generazionale al calcio italiano, ad oggi protagonista di una lenta e difficoltosa risalita.

TOP 11 UNDER 21

Portiere: Michele Cerofolini (Cosenza)

Terzino destro: Francesco Somma (Napoli)

Centrale destro: Giacomo Siniega (Torino)

Centrale sinistro: Luca Ercolani (Manchester United)

Terzino sinistro: Francesco Semeraro (Roma)

Centrocampista destro: Federico Zuccon (Atalanta)

Centrocampista centrale: Sandro Tonali (Brescia)

Centrocampista sinistro: Thomas Schiro’ (Inter)

Attaccante destro: Moise Kean (Juventus)

Attaccante centrale: Pietro Pellegri (Monaco)

Attaccante sinistro: Luca Magazzù (Inter)

A disposizione: Cardinali (Roma), Garofani (Juventus), Bettella (Atalanta), Armini (Lazio), Valietti (Crotone), Tripaldelli (PEC Zwolle), Salvatore Esposito (SPAL), Roberto Biancu (Olbia), Andrea Ghion (Sassuolo), Tommaso Milanese (Roma), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Adorante (Inter).