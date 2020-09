tmw Barillà (La Stampa): "Dzeko giocherà da bianconero contro la Roma. Giroud il piano B"

Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, ha parlato così a TMW a pochi minuti dalla prima gara di campionato tra Juventus e Sampdoria allo Stadium: "Dzeko arriva? Credo che bisogna mantenere la fiducia, la storia del calcio insegna che quando manca un solo pezzo da incastrare alla fine la quadra si trova. Serve avere pazienza. Se l'operazione Milik-Dzeko dovesse saltare, ci sarebbe sicuramente un piano B. Questo non è Suarez. Direi che Dzeko resta la prima scelta, la mia sensazione è che giocherà da avversario contro la Roma nella prossima partita. L'alternativa invece è Giroud".

L'ha sorpresa il giovane Frabotta dal 1'stasera ?

"Questa scelta cfa capire perché la Juve non ha investito in quel ruolo, evidentemente ha fiducia in Frabotta. Fa sempre piacere quando viene lanciato un giovane".

Come giudica la rosa bianconera nel complesso?

"Complessivamente ci sono delle lacune, in primis il centravanti, ma la Juve ha comunque una rosa ben strutturata che per me rimane è una delle favorite nella corsa allo Scudetto".