tmw Brescia, ancora allenamenti individuali facoltativi: non c'è Balotelli, né mister Lopez

Ancora in alto mare in casa Brescia l'organizzazione delle sedute di allenamento. Non sono state ancora organizzate e al momento, all'interno del centro sportivo, non s'è ancora presentato nemmeno Mario Balotelli, al pari di tanti altri giocatori visto che non sono ancora partite le convocazioni. Assente anche mister Diego Lopez, che sta osservando i 14 giorni di isolamento.

Le rondinelle in queste ore stanno provvedendo all'organizzazione di tamponi per giocatori e staff per poi seguire le direttive del protocollo stilato da Lega e FIGC. Per ora, però, la scelta di andare al centro sportivo delle rondinelle da parte dei calciatori resta facoltativa.