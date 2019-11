TMW - Capello su San Siro: "Sono per un nuovo stadio a Milano"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

"Sono per un nuovo stadio a Milano, anche se ho grandissimi ricordi di San Siro". Fabio Capello parla così in occasione di un evento alla Scala di Milano in memoria di Claudio Abbado: "In Europa la tendenza è molto chiara, vediamo impianti in grado di vivere sette giorni su sette e non una volta a settimana. Abbiamo ancora parecchi stadi pensati per Italia '90: adesso capiamo quanti soldi furono spesi e soprattutto male", le parole raccolte da TMW.