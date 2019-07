Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout è stato costretto a non assistere alla partita dei compagni di squadra vinta per 21 reti a 0 contro il Val di Fassa a causa della pesante contestazione da parte di una decina di tifosi. I sostenitori viola si sono avvicinati alla palazzina da cui il giocatore stava seguendo il match urlando diverse offese passando dal classico "Vattene" fino al "Pezzo di m..." e "Traditore". Dopo pochi minuti, con il clima che si stava surriscaldando, il francese ha deciso di lasciare la terrazza affacciata sul campo dal gioco, rientrando senza assistere al secondo tempo del match. Separato in casa, l'ex Aston Villa aspetta solo di conoscere la sua nuova squadra per lasciare definitivamente la Fiorentina. Probabile che stasera il giocatore parli con Joe Barone in vista anche della tournée americana alla quale lui non dovrebbe prendere parte.