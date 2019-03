Fonte: Da Roma, Riccardo Caponetti

© foto di Raimondo De Magistris

Il giorno dopo la vittoria contro l'Empoli, il vice-capitano della Roma Alessandro Florenzi ha partecipato alla presentazione della campagna 'No bulli' promossa dalla Regione Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Tutti i bambini devono sapere che il calcio prima di tutto è un gioco: devono andare al campo e divertirsi senza pensare che potrebbe essere un lavoro. Il mio gruppo è come una comitiva. Sono caduto due volte nella mia carriera e se vicino non avessi avuto il sostegno dei miei compagni sarebbe stato molto molto più difficile rialzarmi. Il gruppo può salvarti la vita. Bisogna sempre tendere la mano a chi è in difficoltà"