TMW - Genoa, la casa del settore giovanile si rifa il look a Begato 9

Fonte: Inviato a Begato 9

Il settore giovanile del Genoa ha una nuova casa. Si è alzato il velo sul nuovo centro sportivo di Begato 9, quartier generale delle società dilettantesche Camporone-Sant’Olcese e Bolzanetese oltre che dei piccoli Grifoncini guidati da Michele Sbravati. Tre campi sportivi: a 11, a 7 e a 5 tutti in erba sintetica di ultima generazione, restyling alle panchine e alle gradinate finanziato da CONI e Bolzanetese. Presente ala manifestazione il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’assessore regionale con delega allo sport Ilaria Cavo, il Sindaco di Genova Marco Bucci e l’amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano.

“Fare attività sportiva non è solo ricreazione ma tanta educazione - ha detto il Sindaco di Genova Marco Bucci -. Si impara a vivere, a stare con gli altri e collaborare con gli altri per ottenere il risultato. Si può sempre poi utilizzare impianti sportivi e fare in modo che lo sport serva sempre come modo per stare insieme agli altri e costruire quella società civile che noi vogliamo. Rivolgo un pensiero anche al quartiere dove siamo, quartiere su cui abbiamo promesso di fare investimenti e questa è una parte importante del progetto che abbiamo per il quartiere”.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha illustrato il progetto: “Innanzitutto qui parliamo di un’impiantistica legata ad un bando che si chiama ’Sport e Periferie’. Il titolo rende bene l’idea di che tipo di impiantistica stiamo parlando. Qui non parliamo di squadra ma di scuola calcio, questo campo è il simbolo di una cosa bella, ne sono felice e orgoglioso”. “E’ una giornata importante, un progetto importante che è stato sostenuto dal CONI in una zona che aveva bisogno di un segnale. Questo è il primo: far allenare su campi riadeguati, nuovi le squadre. Una scuola calcio, ma anche le squadre della zona e una femminile. Credo sia un grandissimo segnale, anche un punto di partenza per la riqualificazione di questo quartiere che arriverà e su cui Comune e Regione stanno investendo tanto”.

“Il primo merito va a Campomorone-Sant’Olcese, giusto per essere chiari - ha detto l’amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano -. Noi siamo qua dall’anno scorso con la scuola calcio, ora c’è stato questo rifacimento e investimento importante. E’ un ulteriore passo”. "L'impiantistica e le strutture sono la base per far crescere i nostri giovani. Ringrazio chi ha lavorato in questa realtà e messo appunto quello che è oggi. Naturalmente tutto quello che si fa per migliorare la sede dei ragazzi è propedeutico a migliorare l'attività. Il Genoa si sta impegnando, abbiamo annunciato un rinnovamento a Pegli e altre strutture".