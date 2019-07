TMW - Genoa, nuove divise: presentate prima maglia e quelle dei portieri

Fonte: Dal Museo del Mare, Genova

Il Genoa svela la divisa 2019/2020. Mentre la squadra di Andreazzoli si trova a Neustift a mettere benzina nelle gambe in vista del prossimo campionato, al Museo del Mare di Genova sono state presentate le nuove maglie da gioco firmate Kappa. Questa sera si è alzato il sipario solo sulla prima maglia a quarti rossoblu e le due casacche che indosseranno i portieri, una gialla e una verde ma con l’immagine del Grifone sullo sfondo. La seconda maglia verrà invece mostrata al pubblico in una delle prossime amichevoli mentre più avanti si saprà di più che su quella che sarà la terza maglia.

Il saluto delle istituzioni - Presente a rappresentare la Regione Liguria l'Assessore Ilaria Cavo che ha preso la parola nel corso dell'evento: "Grazie allo sponsor per aver ricreduto in Genova e nel Genoa. E’ una bella sponsorizzazione ma è anche un investimento sulla città e questo non può che essere apprezzato e condiviso dalle istituzioni. Ci aspetta un’annata importante e io col cuore vi faccio un in bocca al lupo. Una maglia è un simbolo per iniziare la stagione". "Porto i saluti del Sindaco Bucci - ha dichiarato il vicesindaco Stefano Balleari -. Non potevo non essere presente. Il Genoa fa parte della nostra storia ed è la squadra più antica d’Italia non poteva non ricevere il saluto delle istituzioni. Saluto lo sponsor che sponsorizza non solo la squadra ma anche la città”.

Le parole di Zarbano - A rappresentare il Genoa c'era l'amministratore delegato Alessandro Zarbano: "Siamo molto contenti della nuova partnership. C'è il segno della tradizione per quanto concerne i colori della nostra maglia, non ci sono stravolgimenti ma è una divisa classica che ricalca quella che è la maglia del Genoa".