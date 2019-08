Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Allenamento al Signorini per il Genoa, in vista dell'esordio in campionato contro la Roma. Assenti alla seduta Oscar Hiljemark, Sandro e Saponara, con quest'ultimo che si è infortunato nella sfida di Coppa Italia contro l'Imolese. Di seguito le foto di TuttoMercatoWeb.com dell'allenamento della formazione di Aurelio Andreazzoli.