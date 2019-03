TMW - Giovannelli ricorda Anconetani: "Tanti meriti. Sempre presente"

© foto di Federico De Luca

Paolo Giovannelli, ex centrocampista del Pisa, ha ricordato il presidente Romeo Anconetani nel giono dei vent'anni dalla sua scomparsa: "Ho giocato quattro anni al Pisa, arrivando subito dopo l'infortunio di Roma e ho avuto la possibilità di recuperare giocando. Era un personaggio nel vero senso della parola: con Romeo a volte serviva pazienza ma aveva grandi meriti, era anche molto generoso. Era un presidente tra l'altro sempre presente al campo, oggi impensabile. Episodi? Ero capitano e l'ultimo anno mi chiamava a casa la mattina per andare in sede: quando era di buon umore tutto bene, altre volte si bisticciava per poi fare la pace. E' stato importante per Pisa e per chi ha giocato sotto la sua presidenza"

