TMW - "Gli eroi di Anfield", il ricordo di Braglia: "Genoa dai grandi valori"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

L'ex Genoa Simone Braglia ha parlato a margine della presentazione del libro “Gli eroi di Anfield” sulla vittoria del '92 a Liverpool in Coppa Uefa: "Mi ricordo una grande notte per il sottoscritto ma soprattutto per tutto il Genoa. Vincere in quello stadio e in quella bolgia non era sicuramente facile. Quella squadra aveva dei grandi valori dal punto di vista umano e una grande persona come Osvaldo Bagnoli. Oggi tutte le volte che vengo a Genova mi ritornano tutte le emozioni e l'entusiasmo di quei tempi. Anche adesso sono abbastanza emozionato", le parole raccolte da TMW.

Guarda il video per l'intervista completa!