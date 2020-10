tmw Hellas, Veloso e e Magnani migliorano ma restano in dubbio per la gara con la Juve

vedi letture

Buone notizie per Ivan Juric in vista della gara contro la Juventus. Oggi Miguel Veloso e Giangiacomo Magnani hanno infatti svolto parte della seduta insieme al resto del gruppo e il loro recupero procede secondo i piani. I due giocatori restano comunque in dubbio per la partita di domenica all'Allianz Stadium.