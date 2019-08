TMW - Heurtaux, denunciato l’Ankaragücu: ora è libero da vincoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Evoluzione decisive per il futuro di Thomas Heurtaux. Il centrale difensivo francese ha denunciato quest’oggi il suo club di appartenenza, l’Ankaragükü, a causa delle inadempienze contrattuali di cui si è reso protagonista. L’ex Udinese, infatti, non riceve lo stipendio da ben nove mensilità ed è quindi considerabile libero da ogni vincolo con il suo club. Heurtaux si sta allenando con un preparatore personale ed è tornato in Italia in attesa di una nuova chiamata per rimettersi in gioco.