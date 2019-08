Fonte: Alessandro Rimi

Da pochi minuti l'agente Giuseppe Riso ha fatto il suo ingresso nella sede dell'Inter. Un'opportunità per fare il punto della situazione con la dirigenza nerazzurra su alcuni dei suoi assistiti. Tra i possibili nomi sul tavolo, tra gli altri, anche quelli di Eddie Salcedo, destinato al Verona in prestito, di Pietro Pellegri, passando per Federico Dimarco e Roberto Gagliardini.