TMW - Italia-Bosnia, staccati 23mila biglietti. Parte della tribuna chiusa

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martedì sera l'Italia scende in campo contro la Bosnia per le qualificazioni al prossimo Europeo. Gli Azzurri giocheranno all'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, la cui capienza è stata ridotta per l'occasione a 33.000 posti. Rimarranno infatti chiusi alcuni settori di tribuna: il secondo anello della nord ed i settori 213, 214 e 111 della est laterale nord. Da quanto apprende la nostra redazione, al momento sono stati staccati in totale 23.500 biglietti.