TMW - Italia U21, l'UEFA dà l'ok: Bonazzoli al posto di Pinamonti

Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un cambio nella rosa dell'Italia Under 21 in vista dell'Europeo di categoria. La Commissione medica Uefa ha infatti acconsentito alla richiesta di sostituzione di Andrea Pinamonti (infortunatosi dopo il mondiale Under 20 in Polonia): al suo posto, il ct Di Biagio ha convocato l'attaccante del Padova Federico Bonazzoli.