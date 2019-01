Fonte: Raimondo De Magistris

Ancora nulla di definito per quanto riguarda il futuro di Ferdinando Del Sole, fantasista classe 1998, che la Juventus potrebbe riportare a casa per metterlo a disposizione dell'Under 23. Vi abbiamo detto dell'incontro di stamane a Milano tra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, il procuratore Marco Sommella e il patron del Pescara Daniele Sebastiani. Per il momento nulla di fatto comunque, col giocatore che rimane a disposizione del Pescara.