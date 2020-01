Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Brescia di domenica la Lazio è tornata ad allenarsi. Assenti Joaquin Correa, sempre per la contusione al polpaccio, e Senad Lulic, che ha svolto degli accertamenti in Paideia per un problema alla caviglia sinistra, oltre ai soliti infortunati Jordan Lukaku e Vavro. A fine seduta si è fermato Jony dopo uno scontro, ha abbandonato il campo ma ancora non si hanno notizie. Domani appuntamento alle 11.00.