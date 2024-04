OM, Longoria: "Correa? Se ci qualifichiamo in Champions". E l'Inter gufa l'Atalanta

"Il futuro di Correa? Il riscatto dall'Inter sarà obbligatorio se ci qualifichiamo in Champions League". Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, dribbla così la domanda sul destino di Joaquin Correa. Attualmente in prestito ai francesi, l'attaccante argentino effettivamente sarà riscattato in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario che in viale della Liberazione tutti si augurano, perché porterebbe nelle casse circa 10 milioni di euro e perché chiuderebbe in via definitiva la non fortunatissima avventura nerazzurra del Tucu.

Le chance di qualificazione dell'OM alla Champions - il riferimento previsto dal contratto è al group stage, la fase a gironi - attraverso la Ligue 1 sono però evaporate nel mediocre campionato vissuto al Velodrome. A tre giornate dalla fine, la squadra, settima in classifica, ha infatti un ritardo incolmabile: 12 i punti rispetto al Brest terzo, 11 rispetto al Lille quarto che comunque significa preliminari di Champions.

Dipende tutto dalla Dea. Le residue "speranze" di casa Inter sono quindi legate alla porta di riserva: si qualifica alla Champions anche chi vince l'Europa League. E l'OM è ancora in corsa: giovedì giocherà l'andata della semifinale contro l'Atalanta. Ecco perché, senza nulla togliere ai Percassi, l'Inter "guferà" le sorti europee della squadra di Gasperini, e nel caso della Roma o del Bayer Leverkusen. Nulla esclude peraltro che il Marsiglia possa comunque riscattare Correa, a prescindere dal fatto che il diritto diventi obbligo. È uno scenario al quale però lo stesso Longoria non ha minimamente accennato e del resto le prestazioni dell'ex Lazio non hanno entusiasmato: complice un infortunio patito da fine novembre a metà gennaio, Correa ha disputato appena diciotto partite, di cui soltanto nove da titolare. Zero gol e zero assist all'attivo.