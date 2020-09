tmw Lazio, problema fisico per Luis Alberto: assente Jony, vicino all'Osasuna

Seduta per la Lazio si Simone Inzaghi. A Formello non si è visto nell'allenamento odierno Jony, ormai prossimo alla cessione all'Osasuna. Assente anche Muriqi, che era tornato in Turchia per questioni burocratiche, e Fares, ancora da ufficializzare.

Da segnalare un problema fisico per Luis Alberto, che ha abbandonato anzitempo la seduta. Da capire ancora l'entità del possibile infortunio: è a rischio per l'amichevole di domani contro il Benevento.