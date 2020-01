Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio subito in campo dopo la vittoria con il Napoli, la decima consecutiva in serie A: si rivede Vavro, assente dal 12 dicembre per un problema ai legamenti del ginocchio. Lavoro a parte per Correa, che dovrebbe tornare a disposizione per Lazio-Sampdoria di sabato