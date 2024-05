Inter, torna Correa? Inzaghi potrebbe accoglierlo come 5° attaccante, il club vuole fare cassa

Quale futuro per Joaquin Correa? Dopo le dichiarazioni di Pablo Longoria (presidente dell'Olympique Marsiglia), che ha affermato che il club francese lo riscatterà solo in caso di qualificazione in Champions League (l'unica strada è vincere l'Europa League), per l'attaccante argentino c'è la possibilità di tornare ad Appiano Gentile a fine stagione. E l'Inter starebbe già preparando il piano per la sua cessione.

Se Correa dovesse ritornare, la speranza è che possa arrivare qualche offerta "esotica", magari dall'Arabia Saudita. Secondo le informazioni riportate da Tuttosport, non è da escludere un altro scenario: "Inzaghi lo potrebbe anche accogliere come quinto attaccante, senza garantirgli ovviamente un posto in lista Champions. Il club spera di trovargli una sistemazione, magari a 7-8 milioni, per avere poi il margine per acquistare la quarta punta".

Quarta punta che quindi, con ogni probabilità, non sarà Marko Arnautovic: l'Inter è disposta a vendere il giocatore austriaco a prezzo di saldo e si accontenterebbe di 5 milioni per non fare una minusvalenza. È possibile che lo stesso Arnautovic, con la prospettiva di retrocedere nelle gerarchie, cerchi una soluzione diversa, magari in qualche campionato esotico.