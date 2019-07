Fonte: Dal nostro inviato, Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È febbre abbonamenti in quel di Lecce, dove nel primo giorno di vendita libera ne sono staccati fin qui ben 3000 (che arrivano a 9.000 considerando quelli già venduti con prelazione). E non finisce qui: la filiale della Banca Popolare Pugliese, che inizialmente aveva prorogato la chiusura odierna alle 20.30, è ancora aperta per consentire ai tifosi, ancora in una fila davvero impressionante, di acquistare il proprio abbonamento.