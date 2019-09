TMW - Lecce-Napoli, già 22mila biglietti staccati per il "Derby del Sud"

Fonte: Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono già 22mila i tifosi che hanno deciso di passare il pomeriggio al Via del Mare per la sfida tra Lecce e Napoli di domenica: tra abbonamenti e biglietti singoli, naturalmente. Dopo aver colto il primo successo dal ritorno in Serie A, i giallorossi accarezzano la possibilità del colpaccio interno, mentre il Napoli deve dare seguito alle ultime strabilianti prestazioni, ultima il successo in Champions sul Liverpool.