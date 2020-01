TMW - Milan, differenziato in campo per Musacchio, Calabria e Calhanoglu

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Il Milan si è allenato nella giornata di oggi in vista della gara di venerdì contro il Brescia e per stefano Pioli non sono arrivate buone notizie. Mateo Musacchio, Davide Calabria e Hakan Calhanoglu hanno infatti svolto lavoro personalizzato sul campo e restano in dubbio per la trasferta al Rigamonti.