TMW - Milan, oggi la prima seduta: giocatori arrivati, Caldara tra i tifosi

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Primo giorno di raduno per il Milan di Marco Giampaolo che dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri si appresta a dirigere il suo primo allenamento. Intanto i giocatori sono arrivati alla spicciolata con le proprie auto, i primi sono stati Suso, Lucas Biglia e Andrea Conti, mentre l'unico che si è fermato per firmare autografi è stato Mattia Caldara.

La seduta - L'inizio dell'allenamento è in programma per le 17 con la partitella che verrà disputata alle 18. Alle 16 arriverà invece la Curva Sud con gli striscioni per sostenere la squadra.