TMW - Milan, termina il primo allenamento: tifosi applauditi dai giocatori

Fonte: Antonio Vitiello

E' terminato il primo allenamento stagionale del Milan di Giampaolo, che si è riunito quest'oggi a Milanello. I giocatori, al termine della seduta, hanno salutato i molti tifosi presenti, applaudendoli a centrocampo. Assenti, come detto, Bonaventura, Krunic e Caldara. Il bosniaco non è sceso in campo in quanto sta seguendo un programma personalizzato dopo aver chiuso la stagione con l'Empoli con un problema fisico.