Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Ospite illustre allo stadio Louis II per l’amichevole Monaco-Sampdoria. In tribuna c’è infatti Jurgen Klinsmann, ex attaccante tedesco che ha vestito la casacca del club monegasco dal 1992 al 1994 e quella della Sampdoria nel 1997. Oggi Klinsmann è consulente tecnico e sportivo nel Toronto.