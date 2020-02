vedi letture

tmw Napoli-Barcellona, l'entusiasmo dei tifosi azzurri: in centinaia già fuori dal San Paolo

Grande attesa a Napoli in vista della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Sono già centinaia i tifosi intorno al San Paolo nonostante i cancelli non siano ancora aperti (ore 17 n.d.r.), con grande entusiasmo già vissuto in città nella giornata di ieri quando il Barça ha raggiunto l'hotel tra decine di tifosi festanti.