TMW - Napoli, Elmas rientrato a Dimaro dopo la mattinata a Roma

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Eljif Elmas è rientrato a Dimaro, per legarsi nuovamente al Napoli di Carlo Ancelotti. Il centrocampista, arrivato due sere fa in Trentino e in campo ieri per qualche minuto contro la Cremonese, era tornato a Roma - dove aveva effettuato le visite mediche 48 ore prima - per risolvere un problema legato al suo passaporto in vista della tournée negli Stati Uniti. Nel pomeriggio il macedone è tornato allo Sport Hotel Rosatti, struttura che ospita la Società partenopea. Domani alle 16.30, invece, la presentazione alla stampa.