tmw Palm Beach, Iafrate: "Taiwo ha giocato ad alti livelli. Per noi giorno speciale"

Il CEO del Palm Beach Soccer, Tony Iafrate, ha parlato dell'arrivo di Taye Taiwo, ex Milan e Olympique Marsiglia, che ha firmato poche ore fa. "Per noi è un giorno speciale, dopo il nostro capitano Justin Hoyte c'è un'altra stella fra noi, Taye Taiwo. Quando persone come lui, con un glorioso passato ad alti livelli nel calcio internazionale, decidono di fare parte del nostro progetto mi sento orgoglioso del lavoro che stiamo facendo qui. Arriva con umiltà e con l'obiettivo di lasciare un marchio nel calcio USA. È perfetto per il ruolo che abbiamo per lui. Rappresenta tutto quel che vogliamo in un calciatore: fedeltà, ambizione, consitenza, è un giocatore di squadra. Lo ringraziamo per il desiderio di venire qui, altrimenti sarebbe stato impossibile. Sono sicuro che tutti lo apprezzeranno".