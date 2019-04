Fonte: Dal nostro inviato a Torino, Giovanni Albanese

Si svolge questa mattina la presentazione della Partita del Cuore, giunta alla ventottesima edizione. L’appuntamento è per lunedì 27 maggio all’Allianz Stadium con l’evento che è già stato protagonista a Torino nel 2013, nel 2015 e nel 2017. A sfidarsi saranno, come da tradizione, la Nazionale cantanti e la squadra dei Campioni per la ricerca (i fondi raccolti grazie alla “Partita del Cuore” saranno destinati anche all’Istituto di Candiolo della Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro). Presenti, tra gli altri, anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, arrivato pochi istanti fa in Comune (guarda il video in calce all'articolo).