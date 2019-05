TMW - Prandelli: "Polemiche su maglia Juve? Capisco, ma la vita va avanti"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

"E' stato interessante, non si può vivere senza memoria, senza conoscere la storia". Così il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, a margine della visita ai musei di Strada Nuova a Genova.

Il tecnico rossoblù, tra le altre cose, ha avuto modo di commentare brevemente anche le parole di Furino, che ha criticato aspramente le nuove maglie della Juventus: "Furino è un nostalgico, come me, lo capisco. Ha giocato in un periodo in cui le maglie avevano una scritta, o forse neanche quella. Non si può però tornare indietro, la vita va avanti, il calcio va avanti, l'importante è che la maglia rimanga sempre attaccata addosso".

Il calcio come veicolo per la cultura? "Gli anni in cui ho vissuto a Firenze, i giocatori collaboravano a queste iniziative. Bisogna sempre conoscere dove si vive e la mentalità delle persone che ti ospitano nella città".