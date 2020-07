tmwradio A.Canovi: "Juve, se salta Sarri vedo bene Laurent Blanc"

Alessandro Canovi, procuratore, ha detto la sua a TMW Radio, durante Maracanà, sul possibile successore di Maurizio Sarri alla Juve, qualora la società decidesse per la separazione anticipata: "Secondo me è anni che non allena, ma penso a Laurent Blanc, che stranamente ha preso il procuratore di Ronaldo ultimamente. Su di lui c'è il Valencia, ma secondo me Mendes sta lavorando per portarlo alla Juventus".