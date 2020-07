tmwradio Antonini: "Milan, dispiace per Pioli. Ibra accentratore"

A dire la sua sulla Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Luca Antonini.

Il miglior Ronaldo e il miglior Ibra, chi prenderebbe?

"Se vuoi costruire qualcosa di duraturo, Ronaldo è l'ideale. Se vuoi vincere subito devi rendere Ibra. Lui accentra l'attenzione e fa della professionalità la sua vita. E pretende lo stesso atteggiamento dagli altri e questa può essere una spinta in più per i compagni per dare il massimo. E il Milan lo vediamo ora cosa sta facendo".

Quanto ancora potrà andare avanti Ibrahimovic?

"Fino a quando può continuare a questi livelli. Quando si romperà, smetterà (ride, ndr). E' un professionista esemplare, cura dal cibo alla postura, per questo gioca ancora a 39 anni in Serie A. Ha bisogno di grandi attenzioni da parte di tutti".

Si sente dire che Ronaldo può essere un limite per il calcio di Sarri. E' così?

"Quando hai uno come lui, devi valorizzare le sue caratteristiche e adattare la squadra su di lui. Tante volte Ronaldo non si vede ma determina eccome, anche se non è al meglio. Sarri sa che deve far ruotare la squadra attorno a lui".

Che idea si è fatto di Rangnick?

"Devo spezzare una lancia in favore di Pioli, ha ridato fiducia a giocatori persi, anche grazie all'arrivo di Ibra. Dispiace, perché il mister ha dimostrato di poter essere un tecnico da alti livelli".