tmw radio Asta: "Torino, ci sono segnali positivi. Una vittoria sarebbe fondamentale"

L'ex calciatore Antonino Asta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sul Torino. Queste sono le sue parole:

Come valuta il momento del Torino?

"I numeri nel calcio contano. La classifica è questa purtroppo e i gol subiti danno un segnale chiaro. Serve trovare un giusto equilibrio. Ma so che non è semplice. Sappiamo che tipo di calcio predilige Giampaolo, che vuole aggredire alti e mantenere il possesso palla. Ma non ha la rosa adatta al suo gioco. Giampaolo ha perso un po' di tempo su alcune soluzioni tattiche. Io penso che sia un momento no ma con le prestazioni ne verrà fuori. Un rimedio a questo periodo si può trovare, magari tenendo meno palla e verticalizzando di più".

E' un problema anche societario?

"Il Torino nelle ultime partite ha fatto vedere dei progressi. Mi auguro che la qualità di gioco vada a combaciare con il risultato. Spero arrivi una vittoria, anche sporca, che alimenti la consapevolezza che una squadra di questa qualità non può stare in quel posto in classifica".