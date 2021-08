ufficiale Torino e Asta ancora insieme: l'ex capitano granata è il nuovo tecnico dell'Under 18

Ex calciatore e capitano del Torino, Antonino Asta fa il suo ritorno nel mondo granata. Ecco la nota del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato ad Antonino Asta la conduzione della formazione Under 18 e l’incarico di responsabile sviluppo dell’area metodologica. Antonino Asta è nato ad Alcamo il 17 novembre 1970. La sua è una carriera a forti tinte granata: del Toro è stato calciatore e capitano per cinque stagioni consecutive, dal 1997 al 2002, collezionando 134 presenze e 8 reti. Nel 2005 ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando gli Allievi Regionali del Toro fino al 2009 e successivamente la Primavera fino al 2012. Nel 2020 una nuova esperienza in prima squadra, in qualità di collaboratore tecnico dell’allenatore Moreno Longo. Tutto il Torino Football Club accoglie Antonino Asta con il più cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!".