tmw radio Bazzani: "Inter in difficoltà, ma può passare il turno in Champions"

vedi letture

L'ex attaccante Fabio Bazzani a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Champions e non solo.

Real-Inter, incrocio pericoloso:

​​​​​​​"Le due squadre arrivano con una classifica inaspettata. Mai come quest'anno siamo di fronte a un calcio anomalo, dove tutto può succedere e la cosa quindi non mi meraviglia molto. Tutto può risolversi, se una delle due dovesse uscire sconfitta però i piani si sconvolgerebbero. Il Real è stato conservativo sul mercato, ma non credo che usciranno dai gironi. Non c'è fattore campo, è vero, quindi tutto è possibile, così come la qualificazione di entrambe".

Sta deludendo più Zidane o Conte?

"Siamo ancora all'inizio, l'Inter è un po' più indietro di quanto ci si potesse aspettare. Sembra più vulnerabile ma siamo solo alla sesta giornata, andranno giudicati più avanti. Oggi è in difficoltà, ma parlare anche del bilancio in Champions è troppo presto".

De Zerbi può puntare a una panchina importante?

"Credo di sì. E' la squadra che gioca meglio a livello di palleggio e costruzione del gioco, sa adattarsi agli avversari, ha la disponibilità e il rendimento dell'intera rosa, che è importante. Quando un allenatore riesce a rendere tutti partecipi del progetto, vuol dire che può andare in una grande squadra, che è pronto".