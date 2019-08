© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex arbitro e opinionista Mauro Bergonzi è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'arbitraggio di Fiorentina-Napoli e Cagliari-Brescia: "Si riparte da tante preoccupazioni e da molte incertezze. Do un 4 in pagella all’arbitraggio di Fiorentina-Napoli. Manca la personalità a questi arbitri. Se tu hai la tecnologia che ti aiuta, gli arbitri avranno meno personalità. I direttori di gara saranno molto bravi con il monitor, ma ne vedremo sempre di più meno bravi in campo, con meno coraggio e mena qualità. Manca quest’ultima, speriamo che questo primo turno di campionato non sia l’inizio di un anno molto delicato. Rizzoli, che è stato un arbitro, a inizio raduno aveva lanciato qualche segnale d’allarme. Sarà l’ultimo anno di Rocchi, e il prossimo quello di Orsato: se i giovani non si svegliano sarà un vero disastro. Voglio essere ottimista: spero che questi errori sono figli della prima giornata e che non ricapiteranno. Lo spero".



Cagliari-Brescia.

"Il calcio di rigore del Brescia non centra niente con il gioco del calcio. Questo arbitro si è bruciato la chance di dirigere in Serie A. Dare quel penalty significa non aver mai giocato a calcio. Non conosce l’ABC del calcio".