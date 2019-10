TMW RADIO - Bergonzi: "Juve, rigore c'era. No il rosso a Cassata"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

L'ex fischietto Mauro Bergonzi ha detto la sua sui casi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su Napoli-Atalanta

"Contatto Kjaer-Llorente? Troppi problemi in una sera. Se Giacomelli fischia il braccio largo dell'attaccante del Napli, che c'è, perché va sul viso dell'avversario, ok. Se lui non lo giudica falloso, allora è rigore. Il Var non interviene perché c'era troppa confusione e non riuscivano a trovare il bandolo della matassa. Forse non avrebbero potuto cambiare idea, vedendo le immagini. Dalle immagini poteva starci sia il fallo dell'attaccante che quello del difensore. Sono due non chiari ed evidenti errori. Giacomelli era posizionato bene, doveva fischiare qualcosa".

Sul rigore concesso a Ronaldo

"Il rigore mi sembra che ci sia, l'errore clamoroso è l'espulsione di Cassata. E' un errore grave di un arbitro giovane che deve fare esperienza e che ha limiti tecnici".

Su Udinese-Roma

"Non è mai espulsione quella, è un altro errore".