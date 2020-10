tmwradio Bergonzi: "Manganelli, caso incredibile. Juve-Napoli si rigiocherà"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato del caso del guardialinee Lorenzo Manganelli: "Aveva la deroga fino agli Europei per tutto il 2020. Ha fatto la finale di Champions ad agosto e gli Europei sono saltati, l'Aia ha pensato di lasciarlo a casa. Non so se ci sono altre motivazioni dietro ma per me c'è qualcosa di personale di una parte dell'Aia. E' uno dei più bravi in assoluto, ha fatto finale di Champions ed Europa League, ha fatto tanti big match, non riesco a capire perché sia stato fermato. E' un fuoriclasse della bandierina. C'è una mancanza vera di buonsenso da parte dell'Aia. Ora ha fatto ricorso e spero possa vincere". Mentre sulla decisione di mercoledì su Juve-Napoli ammette: "Secondo me faranno rigiocare la partita".